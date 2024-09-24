Единый стандарт работы молодежных палат разрабатывают в Нижегородской области Политика

Фото: пресс-служба ЗС НО

На очередном заседание Молодежного парламента при Заксобрании Нижегородской области прошло обсуждение стандарта деятельности молодежной палаты при представительном органе МСУ и подписание соглашения о сотрудничестве с Анкудиновской средней школой. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.

Стандарт деятельности молодежных палат позволит упорядочить структуру и систематизировать работу внутри них. Документ определяет цели и задачи молодежных палат, порядок их формирования, а также закрепляет права и обязанности членов палат.

"Единый стандарт деятельности молодежных палат станет новым этапом в развитии молодёжной политики в Нижегородской области. Это важный шаг на пути к созданию благоприятных условий для участия молодёжи в общественной жизни. Стандарт позволит "молодежке" системно подойти к работе: установить единый возрастной ценз, сроки работы, возможность самовыдвижения. На федеральном уровне такой стандарт работы молодежных палат уже принят. Многое в нем основано на нижегородском опыте, поэтому ребята не стали ждать, пока решение спустят сверху – взяли работу в свои руки", - подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Кроме того, Молодежный парламент впервые заключил соглашение о сотрудничестве с учебным заведением – Анкудиновской средней школой. Начало плодотворному взаимодействию было положено во время совместной акции по сбору гуманитарной помощи для жителей Курской области, пострадавших от действий ВСУ. Тогда удалось собрать три тонны груза – продукты питания, средства личной гигиены, постельные принадлежности, одежду и другие предметы первой необходимости. В дальнейшем Молодёжный парламент планирует расширять сотрудничество с другими школами.

Также молодые парламентарии также обсудили проведение стратегической сессии молодежных палат Нижегородской области. Это даст возможность обменяться опытом реализации молодежной политики в муниципалитетах, обсудить проблемы и перспективы развития. Кроме того, на заседании говорили об итогах проведения Слета сельской молодежи субъектов Российской Федерации ПФО.

"Мы стремимся объединять молодежь, привлекать ее к участию в общественной жизни и к разработке законотворческих инициатив. Важно вовлекать молодое поколение в процессы принятия решений, потому что именно нам предстоит строить будущее нашей страны", - отметила председатель Молодежного парламента при Заксобрании Нижегородской области Татьяна Баранова.

Ранее сообщалось, что нижегородские молодые парламентарии обсудили вопрос популяризации донорства костного мозга.