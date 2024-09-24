Глеб Никитин: "Атомная промышленность в регионе продолжает свое развитие" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём работника атомной промышленности.

"Уважаемые сотрудники атомной промышленности! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Атомная промышленность – одна из важнейших отраслей для Нижегородской области. В XX веке на территории региона был заложен фундамент, определивший дальнейшее развитие на десятилетия вперед. Здесь работали настоящие подвижники науки и технологий, опередившие свое время. Создавались предприятия и научные институты, формировалось вузовское образование по необходимым профилям.

Сегодня атомная промышленность в регионе продолжает свое развитие. В отрасли работает много талантливых и увлеченных людей, искренне преданных своему делу. Вам приходится решать сложнейшие задачи, и именно благодаря вам Россия сохраняет лидерство в одной из важнейших сфер науки и знания.

В этот праздник хочу пожелать вам новых профессиональных успехов и достижений! Ваш труд очень важен для региона и страны в целом! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!", - сказал губернатор.