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Бизнес

Более 100 нижегородских предпринимателей приняли участие в конференции "Мой бизнес 360" на Бору

26 сентября 2024 07:35  [99] Бизнес

120 предпринимателей из городских округов Борский и Семёновский приняли участие конференции "Мой бизнес 360". Мероприятие было организовано региональным центром "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

По словам руководителя ведомства Максима Черкасова, во встрече приняли участие сотрудники инфраструктуры поддержки бизнеса, руководители муниципальных администраций, предприятий АО "Борская войлочная фабрика" и ООО "Стан-авто" (производитель металлоконструкций).

"Конференции "Мой бизнес 360" направлены на решение ключевых задач по расширению рынков сбыта для региональных компаний. Мы не только знакомим предпринимателей с актуальными инструментами для развития бизнеса, но и предоставляем возможность установить прямые контакты с потенциальными заказчиками и получить необходимую поддержку для успешной реализации своих планов", – рассказал Максим Черкасов.

Также на мероприятии в городе Бор предприниматели получили консультации по таким мерам господдержки, как государственные льготные займы, поручительства, акселерационные и обучающие программы, инструменты поддержки для экспортёров, социальных предпринимателей, агропромышленных предприятий, гранты для инновационных компаний.

Предприниматели проработали и практические аспекты развития бизнеса. Мастер-класс по формированию маркетинговой стратегии позволит участникам не только увеличить объем продаж, но и вывести свой бизнес на новый уровень развития с помощью грамотного планирования и использования современных инструментов анализа рынка.

Одна из участниц конференции "Мой бизнес 360" - борский кондитер Мария Грачева. Мария занимается производством зефира, натуральной пастилы, фруктовых чипсов, мармелада и сырных трюфелей.

"Развивать свое дело мне помогают инструменты господдержки. В 2023 году специалисты борского центра "Мой бизнес" помогли мне составить бизнес-план для соцконтракта на 350 тысяч рублей. На эти средства я закупила оборудование, благодаря чему смогла расширить ассортимент продукции. Кроме того, центр помогает в продвижении бизнеса. Я стала победительницей обучающего проекта "Займись делом!" и дважды победила в одноименной премии. В качестве призов получила бесплатное оформление страницы в соцсетях, запуск сайта и рекламную кампанию на радио. Сегодня продолжаю регулярно получать консультации у экспертов", – рассказала Мария Грачева.

Она добавила, что на конференции "Мой бизнес 360" на Бору определила для себя ряд мер поддержки, которыми планирует воспользоваться в будущем.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях нижегородские предприниматели могут узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Национальный проект МСП разработан в соответствии с указом президента России Владимира Путина. Он предполагает консультационную, информационную, имущественную, финансовую поддержку для предпринимателей.

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Теги:
Борский г.о. МСП Предприниматели
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