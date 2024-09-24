Пожарные МЧС тушат горящий производственный цех в Сормовском районе

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Пожарно-спасательные подразделения МЧС России ликвидируют возгорание на складе в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пожар произошёл в производственном здании на улице Зайцева.
От МЧС России на месте происшествия работают 15 единиц техники и 45 специалистов. На место также прибыли сотрудники прокуратуры.
Пожар в складском помещении локализован примерно в 7:30 утра на площади 200 кв. метров.
В МЧС уточнили, что погибших и пострадавших нет. Продолжаются работы по дальнейшему тушению.ДОПОЛНЕНО: В 9:13 пожар был полностью ликвидирован.
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