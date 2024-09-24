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Общество

Ремонт дорог на нацпроекту БКД завершается в Дзержинске

26 сентября 2024 08:59  [87] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Дзержинске завершается ремонт дорог, который ведётся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", а также по другим программам. Как рассказали в областном правительстве, на дорожную кампанию Дзержинска из бюджетов разного уровня было выделено более 850 млн рублей, из них более 780 млн рублей - по нацпроекту.

По словам главы города Ивана Носкова, самый ожидаемый проект дорожной кампании текущего года - это реконструкция проспекта Ленина, проезжую часть которого расширили до четырёх полос. Также здесь с нуля построена ливневая канализация и впервые применена технология "Чистое небо". Также по технологии "без видимых проводов" подключено освещение у Дворца культуры химиков.

"Поскольку основная программа ремонта дорог в этом году завершена досрочно, появилась возможность заасфальтировать дополнительно более 800 метров Восточного шоссе от пересечения с Гавриловским шоссе. Это обеспечит хорошие подъездные пути ещё к десятку предприятий", - добавил мэр Дзержинска.

На реконструкцию дороги на проспекте Ленина по нацпроекту БКД было выделено более 242 млн рублей. Фактическая готовность объекта к настоящему времени составляет 75%.

Всего в 2024 году в городском округе отремонтировано более 27 км дорог и тротуаров: уже завершён ремонт проезжей части и тротуаров по проспекту Ленина от пересечения с улицей Гагарина до площади Дзержинского, более 2 км дороги по Восточному шоссе - от Бабинского кольца до пересечения с Гавриловским шоссе с ремонтом восьми ж/д переездов, а также дороги между Автозаводским и Нижегородским шоссе протяжённостью почти 2,4 км. Также заасфальтированы часть дороги по улице Будённого - от пересечения с ул. Самохвалова до мкр. Комсомольский - и проезд Госпитальный.

Кроме того, силами нижегородского ГУАД отремонтированы проспект Циолковского, около 4 км проезжей части Желнинского шоссе от моста до посёлка Желнино, 6 км Западного подъезда к Нижнему Новгороду от трассы М-7 "Волга" и Заревскую объездную дорогу на всем её протяжении - это более 3,5 км.

В рамках губернаторского проекта "Вам решать!" отремонтировано около 2 км дорог в посёлках Бабушкино, Пушкино, Дачном, Пыра. А по поручению главы Дзержинска был выполнен ремонт 52 проездов к учреждениям социальной сферы и дороги к мототрассе "Заря".

Напомним, нацпроект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ".

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Теги:
БКД Дороги Ремонтные работы
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