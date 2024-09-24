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Происшествия

Поджигателей объектов ж/д транспорта и связи задержали в Нижегородской области

26 сентября 2024 11:28  [3] Происшествия

В Нижегородской области задержаны подозреваемые в причастности к поджогам на объектах железнодорожного транспорта и связи. Об этом сообщили сообщает телеканал "360" со с ссылкой на данные ЦОС ФСБ.

Всего, по информации ведомства, было задержано шесть человек на территории тёх регионов - кроме Нижегородской области, также в Иркутской и Самарской.

Трое из задержанных оказались несовершеннолетними. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст. 205 УК РФ ("Террористический акт"), а также проводится проверка по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена").

По совокупности совершённых действий им грозит наказание от 12 до 20 лет - и вплоть до пожизненного лишения свободы.

В ходе допросов наряду подозреваемые рассказали, что были завербованы украинскими кураторами через мессенджеры. Им пообещали вознаграждение в размере от 10 до 15 тыс. рублей.

"В этой связи ФСБ России вновь обращает внимание граждан, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Основными целевыми аудиториями являются пожилые люди, молодёжь, в особенности радикальных взглядов, а также несовершеннолетние и лица с нарушениями психики, не обладающие базовыми юридическими познаниями и не отдающие себе отчёт в тяжести совершаемых деяний", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в начале августа сотрудники УФСБ задержали жителя Дзержинска по подозрению в государственной измене. Мужчина по собственной инициативе установил контакты с представителем иностранной организации и выполнял его задания на территории региона.

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Теги:
Железная дорога Терроризм ФСБ
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