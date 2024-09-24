Бесплатные занятия по олимпиадному программированию начнутся в нижегородских школах с октября Общество

Бесплатные занятия по олимпиадному программированию на базе ИТ-кампуса "Неймарк" начнутся в нижегородских школах с октября. Об этом стало известно по итогам брифинга "Довузовская подготовка в ИТ-кампусе "Неймарк" 26 сентября.

Как рассказал руководитель дирекции довузовского образования и олимпиадной подготовки ИТ-кампуса "Неймарк" Алексей Хабибуллин, к проекту уже присоединились порядка 15 школ Нижегородской области. Это лицей №40, школа №176 Нижнего Новгорода, а также ряд школ в районах области: Арзамас, Балахна, Саров и другие.

"Лучше всего такие занятия начинать с 6 класса. Мы будем оказывать всю необходимую методическую и организационную поддержку. В рамках курса будут изучаться такие актуальные направления, как "Кибербезопасность", "Искусственный интеллект" и другие", - отметил Алексей Хабибуллин.

Руководитель лаборатории олимпиадного программирования "Неймарк" Алексей Шмелев сообщил, что в лаборатории на постоянной основе работают три специалиста, с опытом работы в крупных ИТ-компаниях. По словам эксперта, главной задачей проекта является олимпиадная подготовка нижегородских школьников для побед и завоевания призовых мест на Всероссийских и международных олимпиадах по программированию.

"К нам уже поступают обращения из Москвы, Екатеринбурга, Минска, мы видим интерес к этому проекту "Неймарка". То, что олимпиада - это для самых умных, это не так, это стереотип. Я считаю, каждый школьник должен попробовать себя в этом направлении, прийти и решить нестандартные задачи по информатике, ИТ. Полученные навыки у ребят совершенно точно будут востребованы в будущем, без работы никто не останется", - резюмировал специалист.

Также стало известно, что в конце октября состоится региональная олимпиада по программированию для школьников, она пройдет на площадке НГТУ, при участии специалистов ИТ-кампуса "Неймарк".

Ранее сообщалось, что три научных центра открылись в IT- кампусе "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде.