Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
26 сентября 2024 12:19  [92] Василий Суханов: "Создание новой организации по регулировке спортивного менеджмента в регионе диктует время"
26 сентября 2024 11:47  [107] Центр управления спортом для работы с профессиональными клубами создадут в Нижегородской области
25 сентября 2024 12:15  [320] Более 300 человек посетили традиционную Спартакиаду предприятий Эн+ в Нижнем Новгороде
25 сентября 2024 07:43  [355] "Торпедо" прервало серию поражений и победило "Куньлунь Ред Стар" со счётом 4:2
23 сентября 2024 09:20  [451] ФК "Пари НН" проиграл московскому "Локомотиву 1:3
22 сентября 2024 10:09  [744] Евгений Люлин: "Химик продолжает победную серию в чемпионате"
20 сентября 2024 07:14  [656] Сормовский осенний пробег состоится в Нижнем Новгороде 13 октября
19 сентября 2024 07:34  [586] ХК "Торпедо" после напряжённой борьбы повторно уступает "Северстали"
18 сентября 2024 10:55  [608] Минспорта не планирует переносить школу гребли в Нижнем Новгороде
18 сентября 2024 07:25  [519] Нижегородский музей Арсенал стал партнёром ФК "Пари НН"
Спорт

Центр управления спортом для работы с профессиональными клубами создадут в Нижегородской области

26 сентября 2024 11:47  [107] Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Депутаты Заксобрания 26 сентября утвердили поправки в бюджет, которые, в частности, предполагают выделение средств на новое АНО "Центр управления и развития спорта в Нижегородской области". Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, организация создается для работы с профессиональными клубными системами в регионе.

Заместитель губернатора Олег Беркович рассказал, что ключевая цель создания АНО — содействие переходу клубов на более высокий уровень развития, достижение спортивных результатов, в том числе завоевание трофеев и кубков. Предполагается, что АНО возглавит Максим Гафуров.

"Ранее губернатор Глеб Никитин уже отмечал ключевые задачи работы Максима Гафурова как куратора профессиональных спортивных команд в должности заместителя председателя правительства Нижегородской области — требуются новые решения и иной уровень взаимодействия, системная помощь в развитии клубов. Создание АНО логично продолжает данный вектор. При этом АНО не призвана заместить или дублировать функции министерства спорта. Глобальные задачи по развитию массового и детского спорта, спортивной подготовки, по реализации госпрограмм и расширению необходимой инфраструктуры по-прежнему возложены на министерство спорта под руководством Дмитрия Кабайло. АНО будет заниматься развитием исключительно профессиональных клубов", - заявил Олег Беркович.

Задачами АНО станут оказание системной помощи клубам как в стратегических, так и в повседневных вопросах, поиск новых решений во всех сферах развития, повышение уровня ключевых составляющих деятельности клубов – стратегического планирования, работы с молодежью, взаимодействия с партнерами, коммуникаций. Также среди задач - улучшение качества взаимодействия клубов с регионом, внедрение рейтинга развития клубов, который включит спортивную, молодежную, финансовую и коммуникационно-социальную составляющие.

"За последнее десятилетие регион получил стабильное представительство в элитных дивизионах по всем ключевым командным видам спорта. С этой точки зрения Нижегородская область сегодня стала одним из лидеров в стране. Профессиональный спорт дошел до этапа, когда необходим переход на новый уровень по целому комплексу вопросов: от бюджетирования и работы с молодежью до маркетинговой составляющей. Этот переход должен привести нижегородские клубы к качественно новому уровню результатов, в том числе спортивных. Создание центра компетенций по профессиональным клубам необходимо для построения этого процесса", - подчеркнул Максим Гафуров.

АНО будет работать со следующими клубными системами: по хоккею с шайбой (клубная система ХК "Торпедо"), футболу (клубная система ФК "Пари Нижний Новгород" и дзержинского ФК "Химик"), баскетболу (клубная система БК "Пари Нижний Новгород"), мини-футболу (клубная система ПКМФ "Торпедо"), волейболу (клубная система ВК АСК), хоккею с мячом (клубная система ХК "Старт").

Планируется, что процесс формирования АНО завершится к январю следующего года.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2024 в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 11:45Выставка собак и кошек "Зоомир-2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph