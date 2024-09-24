Центр управления спортом для работы с профессиональными клубами создадут в Нижегородской области Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Депутаты Заксобрания 26 сентября утвердили поправки в бюджет, которые, в частности, предполагают выделение средств на новое АНО "Центр управления и развития спорта в Нижегородской области". Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, организация создается для работы с профессиональными клубными системами в регионе.

Заместитель губернатора Олег Беркович рассказал, что ключевая цель создания АНО — содействие переходу клубов на более высокий уровень развития, достижение спортивных результатов, в том числе завоевание трофеев и кубков. Предполагается, что АНО возглавит Максим Гафуров.

"Ранее губернатор Глеб Никитин уже отмечал ключевые задачи работы Максима Гафурова как куратора профессиональных спортивных команд в должности заместителя председателя правительства Нижегородской области — требуются новые решения и иной уровень взаимодействия, системная помощь в развитии клубов. Создание АНО логично продолжает данный вектор. При этом АНО не призвана заместить или дублировать функции министерства спорта. Глобальные задачи по развитию массового и детского спорта, спортивной подготовки, по реализации госпрограмм и расширению необходимой инфраструктуры по-прежнему возложены на министерство спорта под руководством Дмитрия Кабайло. АНО будет заниматься развитием исключительно профессиональных клубов", - заявил Олег Беркович.

Задачами АНО станут оказание системной помощи клубам как в стратегических, так и в повседневных вопросах, поиск новых решений во всех сферах развития, повышение уровня ключевых составляющих деятельности клубов – стратегического планирования, работы с молодежью, взаимодействия с партнерами, коммуникаций. Также среди задач - улучшение качества взаимодействия клубов с регионом, внедрение рейтинга развития клубов, который включит спортивную, молодежную, финансовую и коммуникационно-социальную составляющие.

"За последнее десятилетие регион получил стабильное представительство в элитных дивизионах по всем ключевым командным видам спорта. С этой точки зрения Нижегородская область сегодня стала одним из лидеров в стране. Профессиональный спорт дошел до этапа, когда необходим переход на новый уровень по целому комплексу вопросов: от бюджетирования и работы с молодежью до маркетинговой составляющей. Этот переход должен привести нижегородские клубы к качественно новому уровню результатов, в том числе спортивных. Создание центра компетенций по профессиональным клубам необходимо для построения этого процесса", - подчеркнул Максим Гафуров.

АНО будет работать со следующими клубными системами: по хоккею с шайбой (клубная система ХК "Торпедо"), футболу (клубная система ФК "Пари Нижний Новгород" и дзержинского ФК "Химик"), баскетболу (клубная система БК "Пари Нижний Новгород"), мини-футболу (клубная система ПКМФ "Торпедо"), волейболу (клубная система ВК АСК), хоккею с мячом (клубная система ХК "Старт").

Планируется, что процесс формирования АНО завершится к январю следующего года.