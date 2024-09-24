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Общество

Депутаты нижегородского Заксобрания поддержали разработку мер профилактики ДТП с участием диких животных

26 сентября 2024 13:15  [134] Общество

Фото: УГИБДД Нижегородской области

На заседании Заксобрания Нижегородской области депутаты поддержали обращение парламентариев Ленинградской области к руководителю Федерального дорожного агентства Роману Новикову. Суть обращения – в необходимости разработки мер профилактики ДТП с участием диких животных.

Проблемный вопрос депутаты Заксобрания Ленинградской области обсудили также с местным комитетом по охране, контролю и регулированию объектов животного мира. По информации ведомства, ежегодно на дорогах региона фиксируется порядка трёхсот ДТП с участием диких животных – лосей, кабанов, косуль, медведей. В качестве возможных способов снижения этой статистики, парламентарии предлагают обустраивать на магистралях специальные экодуки (биопереходы, благодаря которым животные смогут безопасно пересекать дорогу), а также устанавливать программно-аппаратные комплексы, которые будут заблаговременно предупреждать водителей о появлении диких животных на проезжей части.

"Кроме того, что водитель сам может серьёзно пострадать в такой аварии, ему ещё придётся возместить ущерб объектам животного мира. Размер ущерба варьируется от 30 до 80 тысяч рублей в зависимости от вида животного. Поэтому, наши коллеги предлагают очень своевременную инициативу. Нужно системно работать над развитием дорожной инфраструктуры, особенно вдоль лесополос. Тем более, сейчас у животных время гона, они становятся агрессивными и могут внезапно выбежать на дорогу, спровоцировав аварию", - отметил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству ЗСНО Владимир Солдатенков.

По данным регионального министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, в прошлом году за ДТП с животными нижегородцы заплатили почти 3,5 миллиона рублей.

"Мы активно работаем над мониторингом диких животных в регионе. Так, в связи с ростом численности животных увеличилось и количество ДТП с их участием. С начала года зафиксировано 146 ДТП с участием диких животных, в результате которых погибли лоси, за аналогичный период прошлого года таких ДТП было 112. В долгосрочной перспективе строительство экодуков и зверопроходов может оказаться более действенным и выгодным подходом, чем заборы, которые животные перепрыгивают. Использование биопереходов не только уменьшит потери от столкновений с животными, но и обеспечит их безопасность",- сообщил министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев.

"Специалисты отмечают, что большая часть аварий происходит весной и осенью, в тёмное время суток. Чаще всего на дорогах сбивают лосей. Свежий случай – на трассе в Чкаловском районе водитель сбил лося. Машина получила серьёзные повреждения - животное пробило лобовое стекло, крышу автомобиля, после чего скрылось в лесу. Водитель и пассажир обратились за помощью к врачам. Нужно помнить, что при появлении лося на дороге необходимо немедленно остановиться, включить аварийные огни и ждать, пока животное не вернется в лес. Ни в коем случае нельзя сигналить", - напомнил Владимир Солдатенков.

Ранее сообщалось, что водитель Subaru совершил наезд на лося на кировской трассе в Нижегородской области.

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Теги:
ДТП Законодательное собрание Законопроекты
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