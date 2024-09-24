Google ограничил создание новых аккаунтов в России Общество

Американская компания Google ограничила создание новых аккаунтов на территории России. Об этом сообщает телеканал "360".

Как уточнили в Минцифры, для ранее созданных аккаунтов подтверждение авторизации через СМС пока работает.

Россиянам рекомендовали создать резервные копии данных, а лучше — перейти на отечественные платформы.

Согласно информации, в начале сентября Google перестал регистрировать аккаунты на российские телефонные номера. При попытке сделать это всплывает сообщение об ошибке, в котором указано, что номер нельзя использовать для подтверждения.

Российские аналитики уверены, что Google в связи с уходом с российского рынка в ближайшем будущем начнёт последовательно отключать для россиян все сервисы, когда на них закончатся подписки.

Напомним, в августе Google полностью отключил монетизацию блогерам из России на своей платформе YouTube.