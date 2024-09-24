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Общество

Допдоходы нижегородского бюджета направят на решение социальных задач

26 сентября 2024 13:53  [76] Общество

Дополнительные доходы в объеме 3,7 млрд рублей, поступившие в бюджет Нижегородской области, планируют направить на решение социальных задач. Об этом заявил спикер ЗСНО Евгений Люлин по итогам заседания нижегородского парламента 26 сентября.

Депутаты поддержали изменения в закон "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Документ, внесенный губернатором, принят в двух чтениях.

Так, на увеличение заработной платы "указных" категорий работников бюджетной сферы будет направлено более 354 млн рублей. На предоставление субсидии бюджету городского округа Арзамас на строительство школы на 1500 мест по ул.1 Мая предусмотрено 104,4 млн рублей.

Бюджету Нижнего Новгорода будет предоставлена субсидия в сумме около 460 млн рублей на оснащение объектов метрополитена техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Ассигнования дорожного фонда будут увеличены почти на 380 млн рублей за счет поступлений по штрафам.

Кроме того, промышленным предприятиям будут предоставлены субсидии на общую сумму 150 млн рублей на возмещение части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга) оборудования, и с уплатой процентов по кредитным договорам, заключенным на осуществление расходов на инвестиции и оборотные средства.

"Мы закладываем средства на повышение зарплаты бюджетникам – воспитателям, учителям, медикам, на строительство социальных объектов, развитие дорожно-транспортной отрасли, поддержку промышленных предприятий", - отметил председатель регионального парламента Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что свыше 100 млн рублей выделили из бюджета Нижегородской области на развитие промышленности.

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Теги:
Бюджет Законодательное собрание Социальная сфера
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