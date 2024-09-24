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Бизнес

Авито запускает отдельное пространство для малого и среднего бизнеса

26 сентября 2024 15:08  [104] Бизнес

Авито запускает отдельное пространство для малого и среднего бизнеса. Как сообщает пресс- служба компании, в пилотном режиме запущена отдельная площадка для бизнеса "Avito Бизнес 360".

Согласно информации, здесь планируется разместить специализированный ассортимент товаров и услуг для основной и хозяйственной деятельности (такие как оборудование, офисные товары, ПО для автоматизации бизнеса, запчасти для спецтехники, стройматериалы, сырье и т.д.). Также предусмотрены новые бизнес-ориентированные сервисы, к примеру, каталог поставщиков и запрос коммерческих предложений, услуги поиска сотрудников, продажи и аренды коммерческой недвижимости, а также транспорта.

Планируется, что таким образом на отдельном пространстве индивидуальные предприниматели и представители компаний смогут в формате единого окна решить свои задачи.

"На рынке уже были представлены разрозненные решения для бизнеса, каждое из которых решало ограниченный спектр задач. Мы задались целью сделать пространство, полностью закрывающее все основные потребности представителей малого и среднего бизнеса", - прокомментировал директор бизнес-направления "Avito Бизнес 360" Илья Дудковский.

По его оценке, новый функционал может быть интересен более чем 4 млн уже существующих пользователям Авито — представителям малого и среднего бизнеса; так и тем, кто не рассматривал ранее эту платформу для решения бизнес-задач.

"Перед нами стояла задача создать замкнутое самостоятельное пространство с собственной системой навигации, app-in-app. Кроме того, мы изучали имеющиеся на рынке практики, чтобы понять, что бизнесу не хватает в текущих решениях на рынке, для этого мы провели множество исследований и интервью. Выяснилось, что B2B-опыт не консолидирован, поэтому представителям бизнеса приходится все время переключаться между поисковиками и закрытыми группами в соцсетях, тендерными платформами и специализированными сайтами под каждую задачу", - уточнил директор по продукту в Авито Товарах Сергей Хакимов.

На данном этапе пространство доступно только части пользователей в приложении Авито. Полный функционал планируется открыть в 2025 году.

Чтобы объявление или поставщик попали в раздел, продавцы должны отвечать определенным критериям, зависящим от сферы деятельности, в том числе пройти проверку на благонадежность и обладать бизнес-аккаунтом. На первом этапе объявления в раздел будут отбираться автоматически. В дальнейшем продавцы смогут выбирать, где хотят разместить свои предложения, в зависимости от их специализации, — в основном пространстве или в специализированном.

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Теги:
Авито
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