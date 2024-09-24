Жители дома №37 по улице Фучика встретились с экспертами ВНИИ по проблемам ГОЧС МЧС Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Встреча жителей дома №37 по улице Фучика с экспертами Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГОЧС МЧС РФ была посвящена проведению дополнительной экспертизы. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской мэрии.

Эксперты ответили на все интересующие жителей вопросы. Так, стало известно, что уже проведен более трудоемкий и объемный вид работ по сравнению с исследованием, выполненным в начале лета. Кроме того, ужесточена норма для сравнения результатов первого и текущего обследования.

"По просьбе инициативной группы жителей дома детальное обследование конструкций здания ведется с использованием мобильного диагностического комплекса "Стрела-Струна". Эксперты работали во всех подъездах: в подвалах, в квартирах, на кровле, обследовали несущие конструкции дома, состояние грунта и здания. Следующий этап экспертизы – это обработка информации, полученной от измерительных приборов в рамках текущего обследования", – поделился по итогам встречи первый заместитель главы администрации Автозаводского района Антон Чернов.

Он также отметил, что отчет по результатам детального обследования дома будет готов в ноябре. По итогам выводов экспертов будет приниматься решение о дальнейшей судьбе дома.

Ранее сообщалось, что повторные исследования несущих конструкций начались на доме №37 по улице Фучика.