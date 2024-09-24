Конференция по госконтрактам для предпринимателей прошла в Дзержинске Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 70 предпринимателей приняли участие в конференции "Госконтракты: риски и возможности" в Дзержинске. Мероприятие было организовано региональным центром "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" при поддержке министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, АНО "Нижегородский центр общественных процедур "Бизнес против коррупции".

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, контракты с государственными организациями позволяют малому и среднему бизнесу области обеспечивать производство заказами, создавать рабочие места и повышать профессиональную репутацию.

"На постоянной основе мы проводим работу по усилению взаимодействия малого и среднего бизнеса с государственными заказчиками. Например, компании могут обсудить варианты будущего сотрудничества с госструктурами на Днях поставщика. Также мы приглашаем представителей муниципальных администраций на выездные совещания ведомства в районах области. В том числе благодаря этой деятельности доля госконтрактов, заключенных с представителями МСП Нижегородской области, увеличилось на 10,3 процентных пункта в сравнении с результатами восьми месяцев прошлого года – до 47 процентов. Общая сумма закупок малых и средних предприятий региона за этот период превысила 80 миллиардов рублей", – отметил Максим Черкасов.

На конференции в Дзержинске участники смогли комплексно ознакомиться с особенностями закупочной деятельности государственных организаций. Эксперты поделились рекомендациями по успешному участию в тендерах, рассмотрели типовые ошибки при исполнении госконтрактов, представили информацию о практике применения антимонопольного законодательства и механизмах прокурорского надзора в сфере госзакупок. Отдельное внимание было уделено вопросам правовой защиты интересов поставщиков.

Модератором мероприятия выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Солодкий. Спикерами стали представители Нижегородского УФАС России, прокуратуры региона, областного центра "Мой бизнес", аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Нижегородской области, ГКУ НО "Агентство по развитию производства, кооперации и конкуренции", министерства экономического развития и инвестиций Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что более 110 предпринимателей приняли участие в конференции "Мой бизнес 360" в Арзамасе.