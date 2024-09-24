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Общество

Градостроительный потенциал региона обсудили на заседании нижегородского Заксобрания

27 сентября 2024 07:54  [112] Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

"Правительственный час", посвященный синхронизации развития жилищного строительства и создания объектов социальной инфраструктуры, состоялся на заседании нижегородского Заксобрания. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

С докладом на "Правительственном часе" выступила министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова. Она сообщила, что градостроительный потенциал в Нижегородской области достаточен для активного развития – более 16 млн кв. метров жилья и 6,7 млн кв.м – индивидуальное жилищное строительство. Иллюстрацией выступления стала цифровая платформа, позволяющая наглядно и комплексно оценить градостроительный потенциал территории, возможности и планы по строительству социальной инфраструктуры.

В Нижегородской области в настоящее время 878 школ (включая филиалы). Дефицит учебных мест в школах, по данным министерства образования области, с учетом введенных в эксплуатацию объектов в целом по региону – свыше 47 тысяч мест. С 2019 по 2023 годы в регионе построено 24 школы почти на 17,5 тысяч мест, из них в Нижегородской агломерации 11 школ более чем на 10 тысяч мест. В 2024-2025 годах в регионе планируется завершить строительство 24 объектов на более чем 21 тысячу мест.

Наибольшая локализация дефицита сосредоточена в Нижнем Новгороде. Площадки для первоочередного обеспечения школами и детскими садами в Нижнем Новгороде – микрорайон Бурнаковский, 5-й микрорайон Мещерского озера, Большие овраги, Тимирязева, площадь Сенная, Родионова, Академическая, ЖК "Торпедо" на Автозаводе.

"При анализе принимались во внимание конкретные жилищные проекты и застройщики, стадия реализации, существующая и планируемая численность населения, действующие объекты инфраструктуры и их возможности. Проведенная работа позволила сформировать предложения по перечню школ и детских садов, требующих погружения в программу комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода, которая накануне, 25 сентября, была принята на заседании Городской Думы Нижнего Новгорода", - рассказала Марина Ракова.

Депутаты задавали вопросы, касавшиеся строительства объектов образования, здравоохранения, планов по перекладке и строительству инженерных коммуникаций.

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что данная тема касается всех жителей региона. "Эта проблема копилась десятилетиями. У людей в шаговой доступности должны быть детские сады, школы, медицинские учреждения, спортивные объекты. К сожалению, пока развитие социальной инфраструктуры не поспевает за строительством жилья. Сегодня получился интересный разговор, депутаты задавали много вопросов. Мы вдвое превысили время, запланированное на обсуждение этой темы. Необходимо более внимательно относиться к этому направлению. Нужен комплексный подход к развитию жилищного строительства, социальной и инженерной инфраструктуры", - сказал Евгений Люлин.

"Мы пришли к выводу, что необходимо разработать единую программу, к примеру, до 2035 года, в которой будет объединено строительство новых школ и детских садов, реконструкция и капитальный ремонт уже существующих учебных заведений, медицинских учреждений, инженерных коммуникаций. Нужна всеобъемлющая оценка ситуации, определение конкретных мест, где в первую очередь необходимы такие объекты", - резюмировал председатель комитета ЗСНО по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

Ранее сообщалось, что общественные обсуждения проекта застройки около улицы Самочкина стартовали в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Законодательное собрание Строительство
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