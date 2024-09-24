Научное сотрудничество РФ и Белоруссии рассмотрели на форуме вузов в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НГТУ им. Р.Е.Алексеева

Перспективы сотрудничества России и Республики Беларусь в области технологического развития и формирование технологического и научного суверенитета Союзного государства обсудили на заседании XIII Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе НГТУ им. Алексеева.

Так, достигнута договоренность о создании межвузовской платформы для интеграционного сотрудничества по развитию образования, науки и техники. Работа будет проходить в рамках Стратегии научно-технологического развития Союзного государства на период 2035 года.

Площадка форума в Нижнем Новгороде собрала свыше 600 представителей более 100 российских и белорусских вузов технического профиля, которые будут обмениваться опытом в области инженерного образования.

Заместитель Государственного секретаря Союзного государства Елена Богдан отметила, что за время своего существования форум "вырос" в уникальную дискуссионную площадку, где можно обсудить важнейшие вопросы развития инженерной мысли, вузовской науки, внедрения ее результатов в производство.

"Премия Союзного государства молодым ученым в размере трех миллионов российских рублей органично дополнит уже существующую Премию Союзного государства в области науки и техники, подтвердит значимость участия молодых ученых России и Беларуси в построении единого научно-технологического пространства, будет содействовать росту престижа научной работы в союзных форматах, где возрастает ваша роль – роль молодых исследователей. Не исключено, что сегодня в этом зале присутствуют те, кто со временем удостоится этой премии", - подчеркнула Елена Богдан.

От имени вице-премьера России Дмитрия Чернышенко и министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова участников форума поприветствовала заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова. Она подчеркнула, что форум инженерных вузов – это ключевая площадка для диалога в вопросах научно-технического образования и укрепления союзнических отношений двух стран.

Нижегородская область ведёт плодотворное взаимодействие с Республикой Беларусь в сфере образования и науки. На сегодняшний день действует более 40 соглашений о сотрудничестве, нацеленных на развитие взаимовыгодных отношений между вузами.

"Нижегородская область активно сотрудничает с белорусскими коллегами. Мы совместно реализуем уже несколько проектов в сельском хозяйстве, строительстве, развитии транспортных систем. В реализации всех этих проектов участвуют инженеры-представители обеих стран, поэтому обмен опытом и синхронизация знаний – крайне актуальный вопрос", - отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрея Саносян.

Ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев обратил внимание на создание прорывных технологий, которыми в настоящее время занимаются ученые НГТУ. "Среди них: атомные станции малой мощности, энергетическая безопасность, информационная безопасность, новые конструкционные материалы, инновационные технологии в микроэлектронике, интеллектуальные производственные технологии. Стратегия определяет в качестве важнейшего инструмента совершенствования образовательной системы Союзного государства развитие человеческого капитала, включая выявление талантливой молодежи, формирование конкурентоспособных научных коллективов, повышение авторитета учёных в обществе, академическую мобильность", - подчеркнул ректор нижегородского политеха.

Ранее сообщалось, что Нижегородский НОЦ и НГТУ будут участвовать в разработках путевой ж/д техники.