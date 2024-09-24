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Общество

Международный форум "СО.ЗНАНИЕ" пройдет в третий раз в Нижнем Новгороде

27 сентября 2024 08:17  [81] Общество

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

В Нижнем Новгороде 11-12 декабря состоится международный форум "СО.ЗНАНИЕ" — ключевое мероприятие для взаимодействия государства, общества и бизнеса по вопросам формирования новой модели устойчивого социально-экономического развития России. Главной площадкой форума станет "Академия Маяк" им. А. Д. Сахарова.

Как отметили организаторы, приоритетным направлением российской экономики является достижение национальных целей, которые играют ключевую роль в обеспечении собственного суверенитета страны. Важным инструментом для их реализации являются национальные федеральные проекты, которые сосредоточены на конкретных задачах и обеспечивают комплексный подход к решению актуальных проблем, а также Указ №809 по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Синергия между национальными целями и духовными ценностями играет решающую роль в обеспечении устойчивого и гармоничного развития России.

Создание условий для комфортной жизни и реализации трудовой деятельности людей, всесторонняя поддержка бизнеса и экономического роста, цифровизация и развитие технологий, реализация социально-ориентированных проектов, ESG-инициатив в целях защиты окружающей среды являются главными инструментами в достижении национальных интересов России. Сбалансированное взаимодействие государства, общества и бизнеса служат основой народосбережения, устойчивого развития и суверенитета страны. Международный форум "СО.ЗНАНИЕ" станет площадкой, в рамках которой обсудят все вопросы, касающиеся всестороннего и комплексного развития страны и ее инновационного потенциала.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что тематика форума только набирает актуальность.

"В условиях большого числа внешних вызовов важно не только реагировать на меняющуюся ситуацию, но и закладывать основу для движения вперед. Принципы устойчивого развития в данной работе крайне важны. В Нижегородской области реализуется большое количество инфраструктурных проектов, предполагающих социальные, экономические, экологические эффекты. Будем рады поделиться опытом на нижегородской площадке. Регулярная коммуникация по этой тематике имеет определяющее значение", - отметил Глеб Никитин.

Ожидается, что в рамках деловой программы спикеры обсудят обеспечение общественного и экономического суверенитета страны, которые включают в себя такие аспекты, как ценности, культурный код, история, язык, религия, кадры, технологии, управление ресурсами.

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Теги:
Форум Экология экономика
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