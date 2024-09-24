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Экономика

Средний размер лимита по кредиткам в августе составил чуть более 105 тыс. рублей

27 сентября 2024 08:50  [41] Экономика

Средний размер лимита по кредитным картам в августе составил 105,6 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Наибольшие средние лимиты по кредиткам зафиксированы в Москве (140,7 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (126,9 тыс. рублей), Московской области (126,4 тыс. рублей), Ханты-Мансийском АО (125,9 тыс. рублей) и Приморском крае (116,0 тыс. рублей).

Сокращение среднего размера лимитов по кредитным картам в августе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Республика Крым (-9,2%), Удмуртская Республика (-4,5%), Ханты-Мансийский АО (-4,5%), Москва (-4,1%), а также Краснодарский край (-3,9%). 

Отмечается, что что банки продолжают активно использовать лимит по кредитным картам в качестве эффективного инструмента управления кредитным риском.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы выступили за ограничение количества потребкредитов у граждан.

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Теги:
Банки Кредит
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