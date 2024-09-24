"Теплоэнерго" проведет капремонт участка теплосети в районе "Дома книги" на улице Советской Общество

Нижегородское "Теплоэнерго" проведет капитальный ремонт участка теплосети, расположенной под проезжей частью ул. Советской в районе дома №14 ("Дом книги"). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Подрядная организация планирует реализовать работу в два этапа с частичным ограничением движения по половине дорожного полотна в обе стороны дороги. На время проведения работ движение транспорта будет организовано по оставшимся двум полосам в обоих направлениях. Работы будут проводиться с 27 сентября по 11 октября.

Перекрытия движения будут производиться по мере выполнения работ, о точных датах будет сообщено дополнительно. Автомобилистам необходимо быть предельно внимательными и заранее ознакомиться со схемами организации дорожного движения.