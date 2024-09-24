Более 50 пар в Нижегородской области воспользовались услугой выездных свадебных церемоний Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

С начала 2024 года в Нижегородской области услугами выездных свадебных церемоний воспользовались 52 пары, сообщает pravda-nn.ru.

Самой популярной локацией у молодоженов в регионе стал бальный зал Усадьбы Рукавишниковых. Также высоким спросом на проведение свадебных торжеств пользуется Нижегородский кремль, где в этом году уже состоялось более 20 подобных церемоний.

Кроме того, нижегородские возлюбленные до конца года смогут заключить союз на открывшемся фуникулере на склоне Нижегородского кремля. Для этого доступно пять дат: 25.10.2024, 08.11.2024, 22.11.2024, 06.12.2024, 20.12.2024.

Ранее сообщалось, что почти 300 пар нижегородцев заключили брак в красивую дату "24.08.24".