Ситуация на топливном рынке в РФ остается стабильной Экономика

Ситуация на топливном рынке в РФ остается стабильной, заявил в эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер Александр Новак.

По словам вице-премьера, цены на топливо растут в пределах инфляции.

"Сегодня ситуация абсолютно стабильная, цены стабилизированы как на оптовом, так и на розничном рынке. На АЗС цены растут в пределах инфляции, на оптовом рынке достаточно предложения со стороны нефтеперерабатывающих заводов, что позволяет держать баланс спроса и предложения", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ФАС прогнозирует стоимость бензина по итогам года не выше инфляции. Напомним, что запрет на экспорт бензина продлили до 31 декабря.