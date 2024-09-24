Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
27 сентября 2024 12:28  [107] Ситуация на топливном рынке в РФ остается стабильной
27 сентября 2024 08:50  [184] Средний размер лимита по кредиткам в августе составил чуть более 105 тыс. рублей
26 сентября 2024 18:48  [381] Нижегородские производители беспилотных авиационных систем смогут получить налоговые льготы
26 сентября 2024 12:10  [382] ФАС проверит обоснованность цен на молоко 
25 сентября 2024 18:55  [466] Нижегородские ученые смогут получить грант в 20 млн рублей на проекты в малотоннажной химии
25 сентября 2024 17:37  [491] Более 26 млн рублей дополнительно направят на ремонт Дворца культуры химиков в Дзержинске
25 сентября 2024 14:21  [433] Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2024 год увеличены на 2,2 млрд рублей
25 сентября 2024 11:16  [554] Долги за электричество у нижегородских теплоснабжающих компаний превысили 200 млн рублей
25 сентября 2024 08:48  [514] Нижегородские аграрии собрали уже 1,5 млн тонн зерна с начала уборочной кампании
24 сентября 2024 18:10  [686] Застройщик из Воронежа получил разрешение на строительство ЖК в Выксе
Экономика

Ситуация на топливном рынке в РФ остается стабильной

27 сентября 2024 12:28  [107] Экономика

Ситуация на топливном рынке в РФ остается стабильной, заявил в эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер Александр Новак.

По словам вице-премьера, цены на топливо растут в пределах инфляции.  

"Сегодня ситуация абсолютно стабильная, цены стабилизированы как на оптовом, так и на розничном рынке. На АЗС цены растут в пределах инфляции, на оптовом рынке достаточно предложения со стороны нефтеперерабатывающих заводов, что позволяет держать баланс спроса и предложения", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что ФАС прогнозирует стоимость бензина по итогам года не выше инфляции. Напомним, что запрет на экспорт бензина продлили до 31 декабря.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бензин Инфляция
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2024 в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 11:45Выставка собак и кошек "Зоомир-2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph