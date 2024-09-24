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Провода, фонари и счетчики: кто и за что отвечает в вопросах электроснабжения

27 сентября 2024 10:42  [129] Общество

Для жителей Нижнего Новгорода — "ТНС энерго НН", как гарантирующий поставщик, — связующее звено между потребителями и другими энергетическими организациями (сетями или генерацией). "Заморгала" лампочка, в квартире внезапно стало темно, а дорогу к дому больше не освещает уличный фонарь? Мы поможем решить любой вопрос или подскажем куда обратиться, чтобы ускорить результат.

1. Если произошло аварийное отключение: вышла из строя трансформаторная подстанция, накренился столб линии электропередачи или оборвались высоковольтные провода – для вызова аварийной бригады нужно обратиться на горячую линию сетевой компании "Россети Центр и Приволжье" по телефону: 8-800-220-0-220.

2. Отключение электричества может быть плановым, когда проводятся комплексные работы по реконструкции и обновлению электросетей. С графиком плановых отключений можно ознакомиться на сайте сетевой компании по ссылке.

3. Если свет отключили из-за задолженности: погасите долг и пришлите квитанцию об оплате с помощью сервиса "Написать обращение" на сайте nn.tns-e.ru. Уточнить, не накопился ли у вас долг, можно на сайте по ссылке.

4. Если "скачет" напряжение и вдруг "замигали" лампочки – позвоните в сетевую компанию, к сетям которой подключен ваш дом. Если вы проживаете в многоквартирном доме, то обратитесь в свою управляющую компанию – ДУК, ТСЖ и т.д. Как правило, контактные телефоны УК размещены на первом этаже в подъезде на информационной доске.

5. Неисправны фонари уличного освещения: нужно обращаться в администрацию вашего населенного пункта.

 

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Теги:
ТНС Энерго
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