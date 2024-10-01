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Общество

Евгений Люлин: "Сегодня в современных колледжах и техникумах молодые люди получают востребованные профессии"

02 октября 2024 09:30  [1] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём профессионального образования.

"Поздравляю всех с Днем среднего профессионального образования!

Этот праздник напоминает нам о знаменитом указе от 2 октября 1940 года "О государственных трудовых резервах", который положил начало системе профессионально-технического образования в стране. В короткие сроки в фабричных школах и ремесленных училищах тогда удалось подготовить рабочие кадры для народного хозяйства.

Сегодня в современных колледжах и техникумах молодые люди получают востребованные профессии, начинают свою трудовую биографию. Мы стремимся к технологическому суверенитету России, и именно квалифицированные рабочие кадры создают его своим трудом. В Нижегородской области успешно реализуется проект "Профессионалитет", создаются образовательно-производственные кластеры, где проходят подготовку специалисты для конкретных производств.

Огромное спасибо нужно сказать наставникам, мастерам производственного обучения, которые каждый день передают свой опыт молодежи, помогают ей стать профессионалами! Желаю всей нашей системе среднего профессионального образования успехов, находок, достижений!", - сказал председатель регионального парламента.

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Теги:
Евгений Люлин Образование Праздники
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