Евгений Люлин: "Педагог - это призвание" Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём учителя.

"Уважаемые педагоги и наставники! Поздравляю вас с Днем учителя!

Продолжая славные педагогические традиции, вы учите и воспитываете новые поколения граждан нашей страны. От вашей проницательности, чуткости, опыта и профессионализма во многом зависит будущее. Именно вы даете детям информацию о мире, зажигаете их тягой к познанию и саморазвитию, вдохновляете на достижения, воспитываете патриотами родной страны. Огромное вам спасибо!

Быть педагогом – призвание. Учитель формирует характер ученика, раскрывает его способности, служит примером. Задача государства – создать условия для успешной работы таких учителей. С этой целью реализуются мероприятия нацпроекта "Образование", в Нижегородской области строятся новые школы, реализуются такие уникальные проекты как "Школа 800".

Современное и качественное образование является залогом успеха страны. От всей души желаю вам успехов в педагогической деятельности, постоянного профессионального роста, благодарности от учеников!", - сказал председатель нижегородского Заксобрания.