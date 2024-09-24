Итоговый этап национальной премии "Корпоративный музей" пройдет в Нижнем Новгороде Общество

Фото: организаторы мероприятия

Итоговый этап VI Национальной премии "Корпоративный музей" пройдет в Нижнем Новгороде с 1 по 3 октября, сообщают организаторы мероприятия.

Масштабные события Национальной премии развернутся в Нижнем Новгороде (ДК ГАЗ, Автозаводской район) - культурной столицы России 2024 года. На площадке премии в ДК ГАЗ будет работать выставка "Соцгород: возрождение традиций" и специализированная выставка сувенирной продукции корпоративных музеев. Ожидается до 250 делегатов из регионов РФ и ближнего зарубежья.

В рамках деловой программы пройдут защиты проектов участников конкурса в номинациях: новая экспозиция, выставка года, музей для всех, корпоративная социальная ответственность, развитие территорий, лучшие образовательные проекты корпоративного музея, открытие года, лучший промышленный маршрут музея, лучшее музейное мероприятие, а также выступления известных экспертов отрасли.

Национальная премия "Корпоративный музей" не только площадка для презентации лучшего опыта, но и место для экспертных дискуссий на актуальные темы. Указ "Основы государственной политики РФ в области исторического просвещения" от 8 мая 2024 года подтвердил закрепление статуса отраслевых музеев как важного компонента научно-практической базы исторического просвещения. В Нижнем Новгороде обсудят тему "Корпоративный музей: от общественной инициативы к закреплению статуса".

История создания корпоративных музеев в России напрямую связана с сохранением и популяризацией традиционных ценностей, таких как семья и созидательный труд, историческая память и преемственность поколений. Корпоративные музеи становятся знаковыми культурно-социальными центрами, встроенными в систему стратегического управления компаний, с огромными возможностями для устойчивого развития страны.

В команде VI Национальной премии — 90 корпоративных музеев ведущих компаний России: ПАО "ГАЗПРОМ", ГК "РОСАТОМ", ГК "РОСКОСМОС", АО "ОСК", ОАО "РЖД", ПАО "ЛУКОЙЛ", АО "ОМК" и мноиге другие, а также музеи предприятий из Республики Беларусь и Азербайджана.

"Национальная премия "Корпоративный музей" стала ключевой площадкой в стране, взявшей на себя ведущую роль в объединении промышленных собраний в профессиональное сообщество, что позволило организовать активный обмен информацией и создать благоприятные условия развития проектных практик в области корпоративно-социальной ответственности предприятий, популяризацию просветительской деятельности и работу по патриотическому воспитанию молодежи", - отмечает директор Национальной премии Наталья Нечаева.