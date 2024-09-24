Возле Князь-Владимирского источника в Нижегородской области ускорили интернет Общество

Отличная новость для нижегородских туристов и паломников – в районе святого Князь-Владимирского источника в Нижегородской области улучшили скорость интернета. Этого удалось достичь благодаря дополнительному телеком-оборудованию LTE, установленному цифровой системой МТС в селе Сартаково.

Напомним, там находится святой Князь-Владимирский источник и музейный комплекс старинных народных промыслов и ремесел "Березополье". Благодаря этому скорость мобильного интернета в этом районе выросла на треть.

Благодаря модернизации сетей новый скоростной интернет стал доступен свыше 150 жителям старинного села в городском округе Нижний Новгород. Теперь у них еще больше возможностей для общения по видеосвязи, чтения онлайн-книг и пользования государственными услугами.

Стоит отметить, что Сартаково является важной туристической достопримечательностью Нижегородской области. Здесь гостей привлекает святой источник, деревянная Владимирская церковь, часовня, памятник князю Владимиру и музейный комплекс "Березополье". По совам местных жителей, источник обладает целебными свойствами. Многие паломники приезжают сюда в надежде исцелиться. Благодаря высокоскоростному интернету у туристов будет еще больше возможностей узнать о мероприятиях, маршрутах и местных достопримечательностях.

"В Нижегородской области есть много удивительных мест, куда всегда хочется возвращаться — одно из них село Сартаково, - считает директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов. – Для жителей Нижнего Новгорода поездка в Сартаково становится возможностью отдохнуть от городской суеты, приблизиться к природе и набрать вкусной еды. Мобильная связь в таких местах будет способствовать повышению качества услуг и развитию инфраструктуры".