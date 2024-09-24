Инфляция в Нижегородской области снизилась впервые за полгода Экономика

В августе 2024 года годовая инфляция в Приволжском федеральном округе (ПФО) снизилась в половине из 14 регионов, в остальных — ускорилась. Сильнее всего инфляция замедлилась в Пермском крае — с 9,9% до 9,5%, а самой низкой оставалась в Республике Мордовия — 7,5%. В целом по округу годовая инфляция практически не изменилась и осталась на уровне 8,9%. В Приволжье меньше дорожали непродовольственные товары, годовой прирост цен на продукты и услуги, наоборот, увеличился.

В частности, в августе не так сильно, как год назад, подорожала бытовая техника. Годом ранее из-за ослабления рубля ее подорожание было заметнее. В итоге годовой прирост цен на такую технику снизился.

Прирост цен на бензин в августе тоже снизился в годовом выражении. Его удорожание сдерживало возобновление с 1 августа запрета на экспорт, что способствовало сохранению достаточного объема этого топлива на внутреннем рынке. При этом год назад цены на бензин росли более заметно: тогда участники рынка ждали снижения размера компенсирующих выплат нефтяным компаниям, дополнительно влияло удорожание бензина на мировом рынке.

В то же время увеличился годовой прирост цен на зарубежный туризм. Одна из причин — рост спроса на путешествия.

Кроме того, сезонное снижение цен на овощи в августе было менее значительным, чем год назад. В этом году выросли расходы производителей, в том числе затраты на оплату труда. Поэтому увеличился годовой прирост цен на помидоры и картофель, а лук и морковь, которые в июле дешевели, в августе стали дорожать.

В Нижегородской области динамика цен на непродовольственные товары и услуги соответствовала окружной. Но в отличие от ПФО в регионе годовой прирост цен на продукты снизился. Во многом продовольствие в Нижегородской области дорожало медленнее, чем в июле, благодаря увеличению предложения мяса птицы и яиц. Как следствие, годовая инфляция в Нижегородской области замедлилась и составила 8,2%. Это первое ее снижение с марта текущего года.

Ранее сообщалось, что Банк России повысил ключевую ставку до 19%.