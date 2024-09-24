Праздничный культпоход для нижегородцев серебряного возраста организовали ко Дню пожилого человека Культура и отдых

Фото: пресс-служба РИК НРО "Единая Россия"

Праздничный культпоход для нижегородцев серебряного возраста организовали в преддверии Международного дня пожилого человека в рамках проекта "Старшее поколение" партии "Единая Россия".

Во время обзорной экскурсии по Кремлю пенсионеры смогли окунуться в историю крепости и современную жизнь Нижнего Новгорода, ознакомиться с фактами и легендами, узнать интересные подробности о достопримечательностях, уникальных памятниках, знаменитых людях. С колокольни, которая была воссоздана к 800-летию города, полюбовались панорамой города. В художественном музее познакомились с коллекцией русского искусства – одной из старейших и богатых в регионах страны.

"Очень насыщенная экскурсия, великолепные экскурсоводы. Для себя я узнала много нового и интересного. Мы прошлись по территории Кремля, сходили на колокольню, с высоты птичьего полета посмотрели на Стрелку, полюбовались Волгой и Окой. Особенным и неожиданным подарком стало посещение художественного музея, увидели картины великих мастеров Кустодиева, Шишкина и других. Спасибо за такой замечательный день!" - поделилась впечатлениями участница мероприятия из Борского округа Татьяна Родионова.

В свою очередь пенсионеры сделали подарок нижегородцам и гостям города, устроив танцплощадку на главной пешеходной улице города – Большой Покровской. Под аплодисменты зрителей музыкальный коллектив "Кому не вечер" исполнял любимые песни старшего поколения. Не осталась равнодушной и молодежь.

"Между учебными парами пришел на Покровку поиграть на гитаре, а здесь такой концерт! Неожиданно меня пригласили поучаствовать, подыграть – сразу согласился. Был приятно удивлен, услышав здесь "Катюшу", "Три танкиста" и многие другие песни. Я восхищаюсь жизнелюбием и оптимизмом этих людей. В столь почтенном возрасте оставаться такими оптимистичными и задорными – это очень круто!" - рассказал студент Нижегородского театрального училища им. Евстигнеева Даниил Долматов.

"Танцплощадка"– творческий проект регионального отделения "Союза пенсионеров России".

"У нас запланировано много разных мероприятий и проектов. Например, яркий и интересный проект "Танцплощадка". Не дискотека 90-х и прочих годов, а именно танцплощадка. В парках поем песни нашей молодости, когда сами бегали на танцы. Наша танцплощадка пользуется большой популярностью. Еще один большой проект – "Вместе интересно". Это творческий конкурс: участники старшего возраста со всех уголков области представляют вокальные, танцевальные и художественные номера в разных жанрах. Также в Год семьи у нас участвуют и семейные ансамбли. Победители выступят на гала-концерте в ДК ГАЗ в ноябре. Продолжаем реализацию социально важного проекта "Кнопка помощи". Активно помогаем нашим защитникам, участвующим в СВО", - рассказала о текущей работе и поделилась планами Татьяна Богданова, заместитель председателя Нижегородского регионального отделения "Союза пенсионеров России".

Культпоход завершился в Штабе общественной поддержки "Единой России", где за чашкой чая активисты старшего поколения обсудили не только планы на будущее, но и внесли свои предложения в программу "Активное долголетие". Среди них – создание в районах Нижнего Новгорода досуговых центров в шаговой доступности, где жители всех возрастов могли бы найти занятие по душе, общаться, учиться чему-то новому, делиться опытом.

Также в Штабе для пенсионеров провели мастер-класс по хохломской росписи и презентацию по туристическим маршрутам Нижегородской области.

"Наши старшие активисты показывают молодежи, как надо жить, что не надо никогда унывать, а нужно заниматься делом, радоваться и смотреть вперед! Многие современные люди 60+ ведут активную общественную жизнь, они имеют ценный опыт, хотят продолжать обучаться чему-то новому и быть полезными. Они занимаются спортом, творчеством, путешествуют. Сегодня к нам приехали пенсионеры не только из Нижнего Новгорода, но и с Бора, из Ветлуги, - отметил региональный координатор партпроекта "Старшее поколение", заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов. – Самое главное для них – это внимание и забота. А наша общая задача – дарить им это внимание и доброту, поддерживать и развивать программы активного долголетия".

Ко Дню пожилого человека в рамках партийного проекта «Старшее поколение» во всех муниципалитетах Нижегородской области будут организованы праздничные мероприятия: концерты, фестивали, выставки, спортивные соревнования, различные конкурсы и вечера отдыха.

Напомним, создание условий для активного здорового долголетия, развитие системы непрерывного образования, содействие обеспечению достойного качества жизни и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь общества является одной из важных задач народной программы "Единой России" и партийного проекта "Старшее поколение".