Более 1200 сотрудников ОМК участвуют в конкурсе "Профессионал - 2024" Бизнес

Фото: ОМК, Кирилл Макаров

Рекордное количество сотрудников ОМК – более 1200 человек – участвуют в корпоративном конкурсе профессионального мастерства рабочих профессий "Профессионал-2024".

Электромонтеры, металлурги, газорезчики, лаборанты химического анализа, технологи, дефектоскописты, операторы станков с программным управлением, крановщики и многие другие уже проходят первые испытания, которые стартовали в сентябре. Участие в конкурсе престижно и почетно, сотрудники производственных специальностей ОМК получают дополнительное признание коллег и профессионального сообщества.

В 16 номинациях за звание самых профессиональных рабочих соревнуются представители заводов ОМК из Альметьевска (Республика Татарстан), Благовещенска (Республика Башкортостан), Белгорода, Выксы (Нижегородская область), Челябинска и Чусового (Пермский край), собственной ИТ-компании ОМК и сети вагоноремонтных депо со всей страны. Самому молодому участнику конкурса — 18 лет, а самому опытному — 70.

В "личном зачете" наиболее популярной стала номинация "Лучший дефектоскопист", в ней готовы участвовать более 360 человек. Из командных номинаций самая массовая — "Лучшее звено по грузоподъемным механизмам" — 114 заявок. Отборочные испытания проходят на предприятиях, а второй этап конкурса, который стартует в октябре, пройдет на выксунском заводе ОМК и в депо "ОМК Стального пути" в Муроме, Ельце и Кургане. Работу 200 финалистов будет оценивать команда из более чем 80 экспертов. Победители получат вознаграждение до 150 тысяч рублей, звание "Профессионал-2024" и признание профессионального сообщества.

"Конкурс "Профессионал -2024" служит не только площадкой для соревнований, чтобы выявить лучших, – это еще одна возможность поблагодарить наши коллективы за верность профессии, мастерство и постоянное совершенствование в работе. Сотрудники ОМК обладают широкими возможностями для профессионального роста. Конкурс помогает каждому раскрывать свой потенциал и успешно строить карьеру. В этом году коллеги вновь покажут знания, будут оттачивать навыки и станут хорошим примером, которому хочется следовать", — отметила директор по управлению персоналом группы ОМК Наталья Ямщикова.