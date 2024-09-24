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Бизнес

В России станет больше электрозарядных станций 

27 сентября 2024 16:51  [117] Бизнес

Фото: Сергей Новоселов

Электромобили становятся все популярнее в России. В страну ввозят новые модели, расширяют сеть станций для зарядки электрокаров и создают необходимую инфраструктуру, чтобы владельцы таких транспортных средств могли свободно передвигаться по всей стране.

Вместе с ростом количества электрокаров в стране развивается и необходимая для них инфраструктура. Так, рост этого рынка прогнозирует "Газпром нефть". Как рассказал ее глава Александр Дюков, в следующем году компания увеличит число электрозаправок до 140 штук.

"Мы развиваем строительство электрозарядных станций там, где на них есть спрос. Прежде всего, это Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, Нижний Новгород, а также федеральные трассы. Сейчас 65 электрозарядных станций работают на АЗС "Газпромнефть" и в партнерских локациях, в следующем году планируем удвоить их число – до 140", – отметил он.

По состоянию на начало 2024 года в Нижегородской области насчитывается порядка 900 электромобилей и гибридных авто. 

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Теги:
Электромобили
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