Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Лауреаты премии "Лидеры инвестиций" 2024 года
Отопительный сезон в Нижнем Новгороде начнётся с 1 октября
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
27 сентября 2024 17:32  [79] Более 6 тысяч контейнерных площадок проверили специалисты нижегородской ГЖИ
27 сентября 2024 17:24  [76] Молодые сотрудники АПЗ приняли участие в турнире по пейнтболу
27 сентября 2024 16:56  [104] Благоустройство территории озера Глубинка обсудили на выездном заседании комитета Думы Дзержинска
27 сентября 2024 16:30  [141] Более тысячи заявок по ремонту дорог в Нижнем Новгороде поступило по интернету
27 сентября 2024 14:45  [393] ФАС проверит ценообразование социально значимых продуктов в 14 торговых сетях
27 сентября 2024 14:23  [195] Нижний Новгород вошел в топ-5 городов по доле дореволюцинной застройки
27 сентября 2024 13:24  [205] Новый автобусный маршрут запустят вместо отмененного Т-29 в Нижнем Новгороде
27 сентября 2024 13:06  [193] Возле Князь-Владимирского источника в Нижегородской области ускорили интернет
27 сентября 2024 12:29  [191] Нижегородцы могут оформить единовременную выплату из маткапитала на "Госуслугах"
27 сентября 2024 12:10  [301] Маршрут T-86 изменится в Нижнем Новгороде с 30 сентября
Общество

Благоустройство территории озера Глубинка обсудили на выездном заседании комитета Думы Дзержинска

27 сентября 2024 16:56  [104] Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

На выездном заседании комитета городской Думы Дзержинска по социальным вопросам обсудили вопрос об обустройстве прохода к озеру Глубинка. 

В комитет по социальным вопросам, образованию, культуре и физкультуре под председательством Александра Терентьева поступили обращения жителей Дзержинска. Они обратили внимание депутатов на то, что дзержинцы не могут попасть на песчаный берег озера Глубинка, традиционное место отдыха многих жителей города: обустроенного прохода там нет. 

Ранее земельный участок рядом с озером был выделен инвестору, который установил по его границе ограждение, не нарушив норм законодательства. Однако забор закрыл существовавший проход к озеру. 

Депутаты вместе с представителями администрации города, заместителями главы города Юлией Ашурковой и Александром Кононовым, и арендатором земельного участка выехали на место и убедились, что можно беспрепятственно попасть на высокий берег озера, к нему проложена грунтовая дорога. Пройти к песчаной береговой полосе не получится – имеющийся путь преграждает забор, а рядом – только  густой лес.

Участники выездного заседания согласились, что дорога к песчаному берегу Глубинки нужна, и самым правильным будет сделать пешеходную тропу. Озеро находится в зоне особо охраняемой территории "Памятник природы регионального значения Пушкино-Желнино-Сейма", важно сохранять природу на этой территории. 

"С нашей точки зрения, нужно обеспечить жителям города проход к озеру в целом, и в первую очередь, свободный и комфортный доступ к привычной зоне отдыха.  Хотелось бы не уходить в споры, а решить эту проблему, найти выход с учетом пожеланий горожан и инвестора. Мы попросили администрацию обеспечить этот процесс документально, если будет необходимо, оформить нужные разрешения и согласования", - отметил Александр Терентьев. 

Комитет поручил администрации города проработать вопрос и подготовить все необходимые документы для обустройства прохода к озеру, в том числе, согласования с природоохранной прокуратурой, профильным областным министерством. Срок – март 2025 года, чтобы сами работы можно было сделать в следующем летнем сезоне.  

"В момент принятия решения о предоставлении этого участка под предпринимательскую деятельность действовали другие законные нормы, поэтому участок был предоставлен на законных основаниях. Необходимо обеспечить реализацию прав граждан на доступ к озеру и при этом не препятствовать предпринимательской деятельности. Совместно с министерством экологии, с привлечением депутатского корпуса будем непосредственно на месте проверять границы участка и правильность установки ограждения. Кроме того, необходимо привести в порядок прилегающую территорию - очистить ее от бытовых отходов", - сказал заместитель главы города Александр Кононов.  

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2024 в Нижнем Новгороде
24 сентября 2024 11:45Выставка собак и кошек "Зоомир-2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph