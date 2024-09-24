Благоустройство территории озера Глубинка обсудили на выездном заседании комитета Думы Дзержинска Общество

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

На выездном заседании комитета городской Думы Дзержинска по социальным вопросам обсудили вопрос об обустройстве прохода к озеру Глубинка.

В комитет по социальным вопросам, образованию, культуре и физкультуре под председательством Александра Терентьева поступили обращения жителей Дзержинска. Они обратили внимание депутатов на то, что дзержинцы не могут попасть на песчаный берег озера Глубинка, традиционное место отдыха многих жителей города: обустроенного прохода там нет.

Ранее земельный участок рядом с озером был выделен инвестору, который установил по его границе ограждение, не нарушив норм законодательства. Однако забор закрыл существовавший проход к озеру.

Депутаты вместе с представителями администрации города, заместителями главы города Юлией Ашурковой и Александром Кононовым, и арендатором земельного участка выехали на место и убедились, что можно беспрепятственно попасть на высокий берег озера, к нему проложена грунтовая дорога. Пройти к песчаной береговой полосе не получится – имеющийся путь преграждает забор, а рядом – только густой лес.

Участники выездного заседания согласились, что дорога к песчаному берегу Глубинки нужна, и самым правильным будет сделать пешеходную тропу. Озеро находится в зоне особо охраняемой территории "Памятник природы регионального значения Пушкино-Желнино-Сейма", важно сохранять природу на этой территории.

"С нашей точки зрения, нужно обеспечить жителям города проход к озеру в целом, и в первую очередь, свободный и комфортный доступ к привычной зоне отдыха. Хотелось бы не уходить в споры, а решить эту проблему, найти выход с учетом пожеланий горожан и инвестора. Мы попросили администрацию обеспечить этот процесс документально, если будет необходимо, оформить нужные разрешения и согласования", - отметил Александр Терентьев.

Комитет поручил администрации города проработать вопрос и подготовить все необходимые документы для обустройства прохода к озеру, в том числе, согласования с природоохранной прокуратурой, профильным областным министерством. Срок – март 2025 года, чтобы сами работы можно было сделать в следующем летнем сезоне.

"В момент принятия решения о предоставлении этого участка под предпринимательскую деятельность действовали другие законные нормы, поэтому участок был предоставлен на законных основаниях. Необходимо обеспечить реализацию прав граждан на доступ к озеру и при этом не препятствовать предпринимательской деятельности. Совместно с министерством экологии, с привлечением депутатского корпуса будем непосредственно на месте проверять границы участка и правильность установки ограждения. Кроме того, необходимо привести в порядок прилегающую территорию - очистить ее от бытовых отходов", - сказал заместитель главы города Александр Кононов.