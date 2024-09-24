Молодые сотрудники АПЗ приняли участие в турнире по пейнтболу Общество

Молодежный советом Арзамасского приборостроительного завода в рамках корпоративных выходных организовал и провел турнир по пейнтболу. Как и в прошлом году, победила сборная испытательного цеха.

"Турнир по пейнтболу Молодежный совет проводит четвертый год. Желающих всегда много, и в этот раз участников набрали быстро, –рассказала организатор турнира, заместитель председателя МС Мария Тютяева. – Это возможность отдохнуть после напряженных будней и пообщаться с друзьями в нерабочей обстановке".

После жеребьевки, инструктажа и выдачи обмундирования начались отборочные раунды. Задача команд – захватить флаг соперников и разместить его на своей базе. В зачет шло и количество игроков, "оставшихся в живых".

"На первых секундах шла активная перестрелка, но мне удалось зайти в тыл врага и ценой своей "жизни" поразить троих соперников. Наши в результате выиграли этот тур", – рассказал инженер ТОМ СГТ Вячеслав Казаков.

"Я не первый раз играю в пейнтбол, это драйв, адреналин, задор. Ребята помогают, с ними не страшно идти в бой", – поделилась впечатлениями специалист ОКСГП Татьяна Фролкина.

Испытатели подтвердили лидерство прошлого года и снова стали лучшими в турнире по пейнтболу. 2 место заняла команда "Музыканты" (сборная цехов №№49, 65, 53, 41, ОКСа), на 3 месте – команда "Kill Sqad" (цеха №№57, 37, ОГК, ОВиВК). Победители и призеры были награждены кубками и памятными медалями.

Текст: Ирина Балагурова. Фото: Александр Барыкин.