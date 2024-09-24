Профилактический рейд "Самокат" прошел в Нижнем Новгороде

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Профилактический рейд "Самокат" прошел в центре Нижнего Новгорода.
Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, инициатором рейда выступило министерство транспорта и автомобильных дорог региона при участии регионального УГИБДД, Заксобрания и Молодежного парламента Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода, а также руководителей сервисов аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Во время рейда на площади Минина и Пожарского, а также у катера "Герой" прошла проверка соблюдения правил использования самокатов. В результате проверок к административной ответственности привлекли три человека.
Нарушителям выписаны штрафы в размере 800 рублей. С остальными самокатчиками провели профилактическую беседу о необходимости строгого соблюдении правил дорожного движения.
Ранее сообщалось, что в этом году в Нижнем Новгороде водителям СИМ выписали более 700 штрафов.
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