Профилактический рейд "Самокат" прошел в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Профилактический рейд "Самокат" прошел в центре Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, инициатором рейда выступило министерство транспорта и автомобильных дорог региона при участии регионального УГИБДД, Заксобрания и Молодежного парламента Нижегородской области, администрации Нижнего Новгорода, а также руководителей сервисов аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Во время рейда на площади Минина и Пожарского, а также у катера "Герой" прошла проверка соблюдения правил использования самокатов. В результате проверок к административной ответственности привлекли три человека.

Нарушителям выписаны штрафы в размере 800 рублей. С остальными самокатчиками провели профилактическую беседу о необходимости строгого соблюдении правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в этом году в Нижнем Новгороде водителям СИМ выписали более 700 штрафов.