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Бизнес

95% интернет-пользователей читают отзывы перед покупкой

30 сентября 2024 09:20  [95] Бизнес

95% россиян читают отзывы перед покупкой товаров и услуг в интернете. К такому выводу пришли аналитики Авито.

Согласно результатам опроса, 68% пользователей читают отзывы всегда, 16% изучают мнения других покупателей в тех случаях, когда сомневаются в продавце или товаре. 11% россиян читают отзывы в зависимости от настроения и свободного времени. Только 2% никогда не смотрят отзывы. 

Чаще всего отзывы изучают пользователи от 18 до 24 лет (97%). Людей старше 65 лет, напротив, реже волнует мнение других покупателей.  

Пользователи также отмечают наличие фото или видео. Почти половина респондентов считает, что без визуала отзывы выглядят неубедительно. Лишь 5% опрошенных россиян говорят, что главное – это сам отзыв и оценка. 

По данным исследования, большинство пользователей называет отзывы полезным инструментов.

"Чем больше отзывов у продавца, и чем больше внутри них информации, тем больше они помогают принять взвешенное решение, а значит - остаться довольным покупкой. На Авито пользователи очень активно делятся обратной связью - ежедневно на платформе появляются сотни тысяч новых откликов, и в 16% случаев покупатели начинают диалог с продавцом только после того, как прочитают, что написали о нем другие", - отметила директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова. 

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Теги:
Авито
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