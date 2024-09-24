Конференция "Абсолютный терроризм: миграционный аспект национальной безопасности" проходит в Нижнем Новгороде Политика

Фото: Олег Булыгин

В Нижнем Новгороде 27 сентября открылась Всероссийская научно-практическая конференция "Абсолютный терроризм: миграционный аспект национальной безопасности", которая собрала ученых, представителей органов власти, практиков в сфере безопасности. В мероприятии принимают участие более 300 человек из разных регионов России. Организатором конференции выступило правительство Нижегородской области совместно с Домом народного единства.

"Нижегородская область традиционно является площадкой для обсуждения актуальных вопросов, связанных с противодействием распространения идеологии терроризма и экстремизма. С учетом новых реалий в повестку конференции вынесены вопросы национальной безопасности. Мы видим усиление процессов незаконной миграции, что влияет на развитие государств, их внутреннюю и внешнюю политику, на изменение социокультурных, экономических условий, на процессы сохранения национальной безопасности, особенно в условиях проведения спецоперации. Только все вместе — во взаимодействии власти, силовых структур, правоохранителей, научного экспертного сообщества — мы можем определить слабые места в системе антиэкстремистских и антитеррористических мер и предложить алгоритмы решения существующих проблем", — сказал на открытии конференции заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Среди обсуждаемых тем — необходимость мониторинга цифрового пространства Рунета и регулирования происходящих деструктивных процессов.

"Мы должны говорить на тему миграционного аспекта национальной безопасности, говорить публично — с экспертами, гражданами, специалистами. Тот факт, что Нижегородская область в таком открытом формате проводит обсуждение — это огромный плюс и очень правильный подход", — отметил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов

Участникам конференции представили методическое пособие "Миграционные риски национальной безопасности России", которое включает нормативно-правовую базу в области миграционной политики, справочник организаций, официально признанных российским законодательством террористическими и экстремистскими. Материалы помогут в работе органов власти, учреждений системы образования, других специалистов.