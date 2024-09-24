Водитель сбил ребёнка в Борском районе и скрылся с места ДТП Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП в Борском районе, в результате которого погиб 9-летний мальчик. Областная прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования.

Как рассказали в СУСК, ЧП случилось накануне днём в посёлке Большое Пикино на улице Луговой. Водитель транспортного средства совершил наезд юного велосипедиста и скрылся с места аварии.

От полученных травм несовершеннолетний скончался уже в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п."б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения).

В Госавтоинспекции утонили, что транспортное средство было установлено в кратчайшие сроки.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей. Выясняются все обстоятельства, по результатам которых будет дана правовая оценка действиям водителя.