ФК "Пари НН" одержал победу над "Оренбургом" в своём юбилейном матче в РПЛ Спорт

Фото: пресс-служба ФК "Пари НН"

27 сентября футбольный клуб "Пари Нижний Новгород" сыграл свой юбилейный - сотый - матч Российской Премьер-лиге. Нижегородцы выиграли в гостях у своего традиционно неудобного соперника – "Оренбурга".

Матч проходил на стадионе "Газовик" в Оренбурге. Как рассказали в пресс-службе спортивного клуба, выездной матч из-за травм пропустили сразу несколько футболистов.

В первом тайме нижегородцы грамотно оборонялись, а Валерий Царукян забил первый гол матча уже "в раздевалку". После перерыва с подачи Глейзера и скидки Царукяна на ближнюю штангу второй гол забил Огнен Ожегович. Но уже через пару минут соперники уменьшили разрыв до 1:2.

В последние 20 минут матча отметился голкипер нижегородцев Медведев, который спас ворота от мощного удара Томпсона, а в концовке встречи нижегородцы и вовсе отодвинули игру от своих ворот, вырвав у "Оренбурга" победу.

Валерий Царукян забил гол и сделал голевую передачу - и был признан лучшим игроком этого матча.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Пари НН" Саша Илич отметил важность победы в выездной игре 10 тура Мир РПЛ.

"Мы играли сегодня на очень "горячем" стадионе, где теряют очки и большие команды. В пользу хозяев было и искусственное поле, однако мы заработали три очка. Это очень важно для нас, прежде всего, для обретения уверенности. Я люблю, когда сочетаются хорошая игра и результат, но это футбол, и, к сожалению, не всегда так получается. Всех с победой! А уже во вторник нас ждёт кубковый поединок с ЦСКА в Нижнем Новгороде", - прокомментировал итоги матча главный тренер нижегородцев.

"Пари НН" с 10-ю очками в арсенале занимает 10 строчку турнирной таблицы.