"Нижновэнерго" переведено в режим повышенной готовности из-за сильного ветра

Фото:
По прогнозам синоптиков, в субботу, 28 сентября, в Нижегородской области ожидается значительное усиление южного ветра, который может достигать скорости 17 м/с. В связи с этим филиал "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" перешёл в режим повышенной готовности.
Как сообщили в ресурсоснабжающей компании, к оперативному реагированию в условиях непогоды подготовлены 285 бригад, в состав которых входят 928 специалистов и 396 единиц спецтехники. В случае обесточивания социально значимых и инфраструктурных объектов, подачу электроэнергии обеспечат 228 резервных источников.
В "Нижновэнерго" создан Оперштаб, который будет обмениваться информацией с подразделениями МЧС и органами власти. Специалисты непрерывно следят за метеообстановкой.
Операторы временного информационного центра будут работать круглосуточно.
Энергетики призывают жителей Нижегородской области в случае обнаружения оборванных электропроводов не приближаться к ним, а сообщить о ситуации в энергокомпанию или отделение МЧС.
Телефон горячей линии энергетиков: 8-800-220-0-220.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+