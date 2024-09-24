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Общество

"Нижновэнерго" переведено в режим повышенной готовности из-за сильного ветра

28 сентября 2024 13:37  [71] Общество

Фото: Россети

По прогнозам синоптиков, в субботу, 28 сентября, в Нижегородской области ожидается значительное усиление южного ветра, который может достигать скорости 17 м/с. В связи с этим филиал "Россети Центр и Приволжье" "Нижновэнерго" перешёл в режим повышенной готовности.

Как сообщили в ресурсоснабжающей компании, к оперативному реагированию в условиях непогоды подготовлены 285 бригад, в состав которых входят 928 специалистов и 396 единиц спецтехники. В случае обесточивания социально значимых и инфраструктурных объектов, подачу электроэнергии обеспечат 228 резервных источников.

В "Нижновэнерго" создан Оперштаб, который будет обмениваться информацией с подразделениями МЧС и органами власти. Специалисты непрерывно следят за метеообстановкой.

Операторы временного информационного центра будут работать круглосуточно.

Энергетики призывают жителей Нижегородской области в случае обнаружения оборванных электропроводов не приближаться к ним, а сообщить о ситуации в энергокомпанию или отделение МЧС.

Телефон горячей линии энергетиков: 8-800-220-0-220.

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Теги:
Нижновэнерго Погода Электроэнергия
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