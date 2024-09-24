Нижегородских предпринимателей приглашают для участия в Международном форуме Central Asia Retail Week Бизнес

Нижегородских предпринимателей приглашают принять участие в Международном форуме электронной коммерции и ритейла Central Asia Retail Week, которая состоится с 16 по 17 октября в столице Узбекистана Ташкенте.

Как рассказали организаторы, участниками стратсессий и дискуссионных площадок станут более 200 спикеров и свыше 1500 делегатов. Программа форума будет посвящена важнейшим направлениям развития современного ритейла: ECOM, маркетингу, технологиям и инновациям, логистике, финтеху, HR и другим.

В сессиях примут участие представители Минпромторга России, в том числе замминистра Роман Чекушов и директор департамента развития внутренней торговли Никита Кузнецов. Узбекистан представят министр инвестиций, промышленности и торговли республики Лазиз Кудратов, замминистра Хуррам Тешабаев, директор департамента внешней торговли министерства Иномжон Абдурахмонов.

Среди спикеров заявлены Татьяна Ким (Wildberries), Дмитрий Русаков (Яндекс), Игорь Бухаров (Федерация рестораторов и отельеров), Андрей Карпов (Ассоциация экспертов рынка ритейла), Владлен Максимов ("Опора России"), Артём Соколов (Ассоциация компаний интернет-торговли) и многие другие.

В рамках мероприятия будет организована торгово-закупочная биржа - площадка для деловых переговоров между ритейлерами и поставщиками. Для участников форума состоятся ритейл-туры в торговые сети и торговые центры Узбекистана, посещение компаний-производителей товаров лёгкой промышленности, продуктов питания, бытовой техники и электроники.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте форума: retailweek.uz.

СПРАВКА:

Форум Central Asia Retail Week – это международное мероприятие, которое объединит на одной площадке участников рынка розничной торговли, маркетплейсов и e-commerce, поставщиков и производителей потребительской продукции, решений для ритейла, консалтинговые компании, отраслевые объединения и органы власти. Как отмечают организаторы, это уникальная возможность обменяться опытом и идеями, установить и расширить деловые контакты с коллегами из разных регионов и стран.

Организаторами форума выступают Минпромторг РФ, Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан и Российская ассоциация экспертов рынка ритейла.

Место проведения: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Шахрисабз, д.2.