Страшная авария с тремя погибшими случилась днём 28 сентября под Выксой Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Страшная авария с тремя погибшими случилась днём 28 сентября под Выксой. об этом сообщили в Госавтоинспекции по нижегородской области.

Согласно предварительной информации, около 14:10 25-летний водитель Nissan Almera выехал на полосу встречного движения, где влобовую столкнулся Nissan Qashqai.

В результате ДТП погиб водитель седана, а также водитель и пассажир кроссовера - пожилая супружеская пара.

На месте работают оперативные службы. Специалисты МЧС России проводили деблокирование погибших и смыли топливо с проезжей части.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выехал Выксунский городской прокурор Евгений Лобанов.

Следователям предстоит установить все подробности трагедии.