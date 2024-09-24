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Происшествия

Страшная авария с тремя погибшими случилась днём 28 сентября под Выксой

28 сентября 2024 17:07  [122] Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Страшная авария с тремя погибшими случилась днём 28 сентября под Выксой. об этом сообщили в Госавтоинспекции по нижегородской области.

Согласно предварительной информации, около 14:10 25-летний водитель Nissan Almera выехал на полосу встречного движения, где влобовую столкнулся Nissan Qashqai.

В результате ДТП погиб водитель седана, а также водитель и пассажир кроссовера - пожилая супружеская пара.

На месте работают оперативные службы. Специалисты МЧС России проводили деблокирование погибших и смыли топливо с проезжей части.

На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выехал Выксунский городской прокурор Евгений Лобанов.

Следователям предстоит установить все подробности трагедии.

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Теги:
Авария Выксунский г.о. ДТП
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