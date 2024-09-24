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Страшная авария с тремя погибшими случилась днём 28 сентября под Выксой. об этом сообщили в Госавтоинспекции по нижегородской области.
Согласно предварительной информации, около 14:10 25-летний водитель Nissan Almera выехал на полосу встречного движения, где влобовую столкнулся Nissan Qashqai.
В результате ДТП погиб водитель седана, а также водитель и пассажир кроссовера - пожилая супружеская пара.
На месте работают оперативные службы. Специалисты МЧС России проводили деблокирование погибших и смыли топливо с проезжей части.
На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выехал Выксунский городской прокурор Евгений Лобанов.
Следователям предстоит установить все подробности трагедии.
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