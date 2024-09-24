Сергей Светлаков пригласил нижегородцев посмотреть комедию "Беляковы в отпуске" Культура и отдых

В российский прокат вышел фильм "Беляковы в отпуске" (16+) - комедия о семье из Таганрога, которая отправляется в отпуск в Турцию и попадает в неожиданную ситуацию: номера в отеле оказались оплачены на следующий год.

Премьера фильма состоялась 24 сентября в Москве. Тина Канделаки, заместитель гендиректора "Газпром-Медиа Холдинг" и продюсер комедии, назвала фильм "Беляковы в отпуске" одной из самых добрых комедий 2024 года. Она отметила, что в фильме передан дух русского человека, который не видит преград на пути к цели. Зрители получат удовольствие от просмотра, будут смеяться и даже плакать.

"Себя узнаете, 100%, особенно в Турции", - констатировала Тина Канделаки.

По сюжету, в отеле Беляковы встречаются с обеспеченной семьёй Дубравиных, которым они завидовали со школьных лет. Они не могут признаться в своём провале "заклятым друзьям" и начинают изображать из себя представителей элиты. Однако они запутываются в своём вранье.

В фильме одну из главных ролей сыграл Сергей Светлаков, который также выступил сценаристом и продюсером комедии. Он пригласил нижегородцев в кинотеатры на свой фильм.

"Ребят, не важно с заречки вы или с верхушки, главное – что вы нижегородцы… Приглашаю вас на премьеру своего фильма "Беляковы в отпуске". Получите удовольствие всей семьей. До встречи в Нижнем!".