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Происшествия

Нижегородка потеряла 2,5 млн рублей после телефонного звонка мошенника

29 сентября 2024 12:39  [65] Происшествия

Пожилая жительница Нижнего Новгорода лишилась 2,5 млн рублей, после телефонного звонка мошенника, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Согласно информации, аферист представился лжеруководителем организации, в которой работала потерпевшая. Мошенник сообщил женщине что с ней вскоре свяжется "сотрудник полиции" по важному вопросу.

Затем пенсионерке позвонил неизвестный, который рассказал о якобы сомнительных операциях по банковскому счету потерпевшей.

Злоумышленник убедил нижегородку обналичить все средства, и перевести их на "безопасный счет" через банкомат. Потерпевшая, выполнив, все указания аферистов, в итоге потеряла все свои сбережения в размере 2,5 млн рублей. 

Возбуждено дело, мошенников ищут. В полиции вновь напоминают нижегородцам о бдительности при разговоре с незнакомцами: если вам сообщают о каких-либо финансовых операциях по счету, необходимо прервать разговор и самому перезвонить на "горячую линию" своего банка. Никогда не следует передавать незнакомым людям по телефону информацию о своем банковском счете и картах.

Ранее сообщалось, что около 40 млн рублей похитили мошенники у нижегородцев за неделю.

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Теги:
Мошенничество
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