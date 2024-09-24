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Общество

Нижегородцев приглашают принять участие в творческом конкурсе "По праву памяти", посвященном участникам СВО

29 сентября 2024 10:18  [102] Общество

Нижегородцев приглашают принять участие во Всероссийском творческом конкурсе "По праву памяти". Конкурс проводит "Бессмертный полк России" совместно с Ассоциацией ветеранов специальной военной операции при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Конкурс "По праву памяти", в первую очередь, направлен на сохранение семейной памяти о героях современности через творческий процесс. Каждый участник СВО, его родные и друзья найдут в событиях специальной военной операции ту творческую опору, которая породит новые культурные "продукты".

В творческом соревновании пять номинаций. Ветераны СВО, их семьи, друзья и все неравнодушные жители нашей страны могут рассказать историю героя, его подвига, сочинив песни, стихотворения, эссе, подготовив видеоролик либо сделав рисунок или плакат, посвященный своему герою. 

"Сегодня правнуки и внуки победителей Великой Отечественной войны защищают независимость нашей страны в зоне специальной военной операции. Чтобы сохранить память о них, необходимо организовать способных ребят, которые пишут стихи, песни, сочиняют музыку.  Тех, кто способен передать письменно в рассказах и эссе истории о людях, которых они знают, о событиях, участниками которых они были. Мы должны это донести до каждого гражданина. Необходимо, чтобы каждый рассказ о близком человеке, то, что знаете только вы, сохранились в памяти о бойцах. Чтобы он стал символом надежды и военной силы, напоминая о том, что настоящие герои встречаются не только в сказках, но и живут среди нас", - обозначил задачу конкурса сопредседатель Центрального штаба "Бессмертного полка России" Сергей Макаров.

По итогам конкурса в Москву будут приглашены лучшие исполнители из числа победителей регионального этапа конкурса, для которых будет произведена запись качественной фонограммы и пройдет концерт с участием звезд российского театра, кино и эстрады. Также состоится онлайн-показ итогового концерта, выставка работ победителей в номинации "Рисунки, графика и плакаты в память о героях СВО". Кроме того, будет создано фотопанно из фотографий героев - участников СВО, присланных всеми конкурсантами, принявшими участие в проекте.

Подать заявку на участие в конкурсе "По праву памяти" можно на сайте: https://www.pravnuki-pobediteley.ru/.

 

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Теги:
Конкурсы Память СВО
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