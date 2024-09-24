Нижний Новгород вошел в ТОП-5 лидеров климатической повестки городов РФ Общество

Нижний Новгород вошел в пятерку лидеров климатической повестки среди городов-миллионников страны по результатам исследования "Климатическая повестка городов России", подготовленного Правительством Москвы. Презентация аналитического доклада с результатами исследования прошла на Российской энергетической неделе – 2024.

"Города играют важную роль в реализации национальных целей по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, в городской местности проживает около 75 процентов населения России, в том числе треть – в крупных городах с населением более 500 тысяч человек. Аналитическое исследование "Климатическая повестка городов России", подготовленное Правительством Москвы, и онлайн-инструментарий исследования помогут городам оценить свои усилия по реализации климатической повестки, выявить сильные и слабые стороны реализуемых мер, подобрать эффективные практики", – рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

В исследовании оценивается работа 36 крупных городов России по пяти ключевым направлениям, влияющим на интенсивность выбросов парниковых газов: производство и потребление энергии, транспорт, зеленые пространства и отходы. Важно, что улучшение результатов по данным показателям способствует не только снижению выбросов парниковых газов, но и повышению качества жизни в городах, подчеркнула Мария Багреева. По ее словам, анализируемые в рамках исследования показатели могут использоваться как в качестве целевых индикаторов при разработке планов и стратегий низкоуглеродного развития, так и для мониторинга текущей ситуации и оценки качества работы городских администраций в разрезе ключевых для жизнеобеспечения города секторов.

В пятерку лидеров среди городов-миллионников вошли Москва, Екатеринбург, Пермь, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Столица Приволжья входит в число лидеров по направлениям "Транспорт" и "Отходы". По данным опроса партнера исследования - ВЭБ.РФ, 43 процента жителей Нижнего Новгорода используют для регулярных поездок общественный транспорт, в городе функционируют различные виды общественного транспорта, включая метро и трамвай. При этом трамвай был запущен еще в конце XIX века - первым в России! В Нижнем Новгороде образуется около 300 кг твердых коммунальных отходов в расчете на одного жителя – меньше, чем в среднем по другим городам исследования. Также Нижний Новгород располагает собственными утилизационными мощностями ТКО: на территории города действует крупнейший в стране завод по высококачественной переработке вторичных полимеров, мощность которого позволяет переработать все пластиковые отходы, образуемые в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что нижегородский опыт по улучшению экологии городов представлен в рамках мероприятий БРИКС.