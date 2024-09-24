Мотоциклист погиб в ДТП на улице Белинского Происшествия

Мотоциклист погиб в ДТП на улице Белинского в Нижнем Новгороде вечером 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошла на ул. Белинского у дома №63.

Прибывшие на место подразделения пожарной охраны МЧС РФ, для исключения вероятности воспламенения, произвели смыв топлива с проезжей части.

Отмечается, что водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте аварии.

Ранее сообщалось, что страшная авария с тремя погибшими случилась днём 28 сентября под Выксой.