Мотоциклист погиб в ДТП на улице Белинского в Нижнем Новгороде вечером 29 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Согласно информации, авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошла на ул. Белинского у дома №63.
Прибывшие на место подразделения пожарной охраны МЧС РФ, для исключения вероятности воспламенения, произвели смыв топлива с проезжей части.
Отмечается, что водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте аварии.
Ранее сообщалось, что страшная авария с тремя погибшими случилась днём 28 сентября под Выксой.
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