Масштабная проверка систем оповещения населения пройдёт в России 2 октября Общество

Масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдёт во всех субъектах России 2 октября. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Согласно информации, в ближайшую среду состоится проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общедоступных теле и радиоканалов.

В течение одной минуты из акустических установок будет звучать сирена и речевая информация "Внимание всем!", а в эфира теле- и радиоканалов будет транслироваться информация в виде аудио-, аудиовизуального сообщения "Проводится проверка готовности системы оповещения населения!".

Как пояснили в ведомстве, система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера. Также масштабная проверка позволит проверить работоспособность средств оповещения, а также оценить готовность персонала.

Услышав сирены, нижегородцам необходимо соблюдать спокойствие и не паниковать, включить телевизор (любой общедоступный канал) или радио и прослушать информационное сообщение.

Как ранее сообщал телеканал "360", в России начали действовать новые требования к системам оповещения населения. Согласно новому закону, для информирования населения о ЧС будут использовать все доступные технические средства. За их исправность будут нести ответственность региональные и муниципальные власти, руководители предприятий: проверку работоспособности они должны проводить дважды в год - в первую среду марта и октября. При этом людей должны предупредить об этом заранее.