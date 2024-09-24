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Общество

День здорового сердца прошёл в парке "Швейцария"

30 сентября 2024 07:43  [104] Общество

В воскресенье 29 сентября в парке "Швейцария" состоялась оздоровительная акция, приуроченная ко "Дню здорового сердца". Это мероприятие собрало людей всех возрастов, от маленьких детей до пожилых граждан, и стало настоящим праздником здоровья и активности.

Акция стартовала с яркого флешмоба, организованного волонтерами Медицинского колледжа. Участники с энтузиазмом присоединились к танцевальному выступлению, которое не только подняло настроение, но и подчеркнуло важность физической активности в повседневной жизни.



Наталья Савицкая, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, поделилась с собравшимися интересными фактами о здоровье, как заботиться о своем теле, а также дала рекомендации по регулярным физическим упражнениям и сбалансированному питанию.

После зарядки под энергичную музыку, которая объединила людей разных поколений, на сцене выступила известная певица Наталья Иванова. Она исполнила несколько вдохновляющих песен и пожелала всем присутствующим крепкого здоровья и счастья. Ее выступление добавило в атмосферу праздника нотку радости и позитивной энергии.



Завершилась акция свободным временем для прогулок по парку, где участники могли насладиться свежим воздухом и природой. Также были организованы вакцинальные автомобили, где можно было сделать прививку от гриппа и ОРВИ и множество других оздоровительных процедур.



Такой насыщенный и полезный день стал отличной возможностью для жителей города не только узнать больше о здоровье, но и просто приятно провести время на свежем воздухе. Подобные мероприятия способствуют формированию культуры заботы о здоровье и активного образа жизни, что особенно актуально в наше время.

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Теги:
Здоровье Здравоохранение Парк Швейцария
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