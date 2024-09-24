Сбер повысил до 20% годовых максимальную ставку по краткосрочным вкладам Общество

Сбербанк повысил до 20% годовых максимальную ставку по вкладам, оформленным на срок до одного года. Об этом со ссылкой пресс-службу банка сообщает ТАСС.

"Максимальная ставка теперь доступна на сроках до года на любые деньги и повышена до 20% годовых", - говорится в заявлении банка.

Согласно информации, по линейке "СберВклад" ставки составят: от 7 до 9 месяцев - до 20% годовых, от 3 до 6 месяцев - до 18,5% годовых, от 10 месяцев до 1 года - до 18% годовых.

Стоит отметить, что на прошлой неделе ВТБ второй раз за месяц повысил ставки по сберегательным продуктам в рублях как для новых, так и для действующих клиентов. Максимальная ставка по вкладу на год может достигать 21%.