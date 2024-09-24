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Общество

Октябрь в Нижегородской области стартует с сухой и очень тёплой погоды

30 сентября 2024 09:32  [89] Общество

Фото: Светлана Шуга

На предстоящей неделе стартует уже второй месяц осени, но погодой в Нижегородской области продолжит управлять господствующий над Средней Волгой солнечный антициклон. Так что в регионе на рабочей неделе существенные осадки маловероятны, а температурный режим ожидается довольно тёплый – днём +15…+20° - наступило так называемое старое бабье лето. И только ближе к выходным пойдут дожди и нагрянет похолодание.

При этом, как сообщают метеорологи Центра Фобос, октябрь прогнозируется на 2–5° теплее климатической нормы. Кроме того, конкретно в нашем регионе фиксируется ярко выраженная аномалия засушливости: дефицит осадков составит 20–40%. Выпадение первого снега ожидается только к концу октября.

Заключительный день сентября хоть и начался с ясного утра, будет довольно пасмурным: ближе к обеду небо затянут облака, хотя осадки маловероятны. Днём воздух прогреется до +16…+19°, но северный ветер будет занижать ощущаемую температуру.

Во вторник довольно сильный восточный ветер разгонит облака, будет солнечно и сухо, в сумерках посвежеет до +7…+10°, днём +14…+17°. В среду с утра также будет малооблачно, но после полудня снова усилится облачность, потеплеет до +16...19°.

В четверг атмосферное давление пойдёт на понижение, ожидается переменная облачность, а вот ветер сменится на слабый южный, и показания термометров ещё чуть-чуть поднимутся: +18…+20° днём и +11…+12° ночью.

В пятницу к региону начнёт приближаться холодный атмосферный фронт, который к вечеру отметится скоротечными ливнями. При этом днём ещё будет тепло: до +17…+19°.

В субботу и в воскресенье усилит своё влияние антициклон, установится переменная облачность, а вот температура пойдёт на понижение: +11…+13° в дневные часы, +6...+8° ночью.

Ранее в региональном ГУ МЧС предупредили, что как минимум до 3 октября местами по Нижегородской области прогнозируется наивысший класс пожароопасности лесов и торфяников. В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещено посещение лесов.

В выходные зафиксировано несколько пожаров, охвативших в общей сложности около 200 га. "Отсутствие гроз и яркого солнца, как источника возгораний, указывает на человеческий фактор", - подчеркнули в ведомстве.

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Теги:
Погода Прогноз Противопожарный режим
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