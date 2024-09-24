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Юные певцы отправились из Нижнего Новгорода в Самару на гала-концерт фестиваля "Белый параход"

30 сентября 2024 11:22  [45] Культура и отдых

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Из Нижнего Новгорода в Самару на главный концерт фестиваля "Белый пароход" отправились более 100 юных исполнителей со всей страны, сообщает pravda-nn.ru.

Проект "Белый параход" поддерживает музыкально одаренных детей со сложной судьбой. На средства благотворителей дети учатся вокальному и хоровому искусству.

Как подчеркнул художественный руководитель проекта, оперный певец, лауреат премии "Grammy" Николай Диденко, "Белый параход" не является конкурсом.

"Только первое прослушивание проходит на конкурсной основе — мы приезжаем в регионы, прослушиваем много детей и потом присылаем приглашения самым ярким. Мы отбираем детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей. Дети с ограниченными возможностями здоровья, а в этом году и тех, кто потерял отцов на СВО", - отметил он.

Сами ребята рассказали, что проект им очень нравится: так, многие нашли себе единомышленников в регионах, побывали с экскурсиями в городах страны. В рамках фестиваля уже состоялись концерты в Москве и Казани. На гала-концерте в Самаре будут исполнены композиции Александры Пахмутовой.

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Теги:
Дети Концерты Музыка
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